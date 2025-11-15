Ação da PM termina com apreensão de estufa de maconha em Cabo Frio

Todo o material foi levado para a 126ªDP (Cabo Frio) - Foto: Divulgação

Uma operação realizada por policiais militares do Serviço de Inteligência e do Grupamento de Ações Táticas do batalhão de Cabo Frio, na tarde da última sexta-feira (14), resultou na apreensão de uma estrutura completa de cultivo ilegal de maconha na Estrada de Búzios, no Jardim Peró, em Cabo Frio, na Região dos Lagos do Rio.

A ação aconteceu após informações recebidas pelos policiais sobre um imóvel onde estaria armazenada grande quantidade de drogas, além de uma plantação de maconha. Ao verificarem as denúncias, os agentes encontraram estufas equipadas com refrigeração e iluminação de LED.

No total, os agentes apreenderam 76 pés de maconha, quatro sacolas da erva seca, três sacos de adubo, 14 painéis de iluminação, 12 fontes de alimentação e dois ventiladores.

Todo o material foi levado para a 126ªDP (Cabo Frio) onde o caso acabou sendo registrado.