Parabéns, Cabo Frio! Cidade histórica celebra 410 anos

A Prefeitura de Cabo Frio, por meio da Secretaria de Assistência Social, em parceria com a Secretaria de Esportes, vai celebrar o aniversário da cidade com uma ação social: “Cabo Frio 410 anos – Celebrando nossa história, garantindo nossos direitos”, na quinta-feira (13), de 9h às 13h, na área externa do Ginásio Poliesportivo, em Tamoios.

A edição especial do programa vai garantir uma manhã repleta de serviços gratuitos de saúde, cidadania e lazer aos moradores da região em comemoração à fundação da cidade.

Na ação, serão disponibilizados gratuitamente serviços como emissão de documentos; aferição de pressão arterial e medição de glicose; serviços de estética (corte de cabelo e barba); orientação jurídica; consulta e cadastro ao Cadúnico; inscrição para as atividades do Centro de Convivência da Melhor Idade; subregistro, entre outros serviços.

A secretária de Assistência Social, Camila Saraiva, ressaltou a importância da ação.

“Será um momento para celebrar o aniversário de Cabo Frio junto à população. A ação tem como objetivo garantir que serviços essenciais possam ir ao encontro da população. Vamos reforçar a presença do município, garantindo que serviços fundamentais de saúde, assistência social, lazer e cidadania cheguem à comunidade”, disse Camila Saraiva.