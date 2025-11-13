Casal que aplicava ‘Boa noite, Cinderela’ em turistas é localizado em Araruama

Foram presos Matheus Cantalice Ribeiro Pereira, de 22 anos, e Maria Luiza Machado Velho da Silva, de 21 - Foto: Divulgação

Foram presos Matheus Cantalice Ribeiro Pereira, de 22 anos, e Maria Luiza Machado Velho da Silva, de 21 - Foto: Divulgação

Um casal suspeito de aplicar o golpe conhecido como “Boa noite, Cinderela” contra turistas foi preso pela Polícia Civil em Araruama, na Região dos Lagos. As investigações apontam que as vítimas, em sua maioria estrangeiras, eram dopadas e tinham bens e valores roubados após encontros marcados por aplicativos de relacionamento.

De acordo com agentes da Delegacia Especial de Apoio ao Turismo (Deat), com apoio da 13ª DP (Ipanema) e da 22ª DP (Penha), foram presos Matheus Cantalice Ribeiro Pereira, de 22 anos, e Maria Luiza Machado Velho da Silva, de 21. O casal, que ostentava uma rotina de luxo com viagens e festas, tinha mandados de prisão preventiva por roubo qualificado.

As investigações indicam que Matheus atuava como garoto de programa e fazia contato com as vítimas, enquanto Maria Luiza seria responsável por gastar o dinheiro obtido com os crimes. Ambos fariam parte de uma quadrilha liderada por Cláudio Rafael Silva de Queiroz de Pontes, detido dias antes também na Região dos Lagos.

Como o golpe funcionava

Os criminosos usavam aplicativos de relacionamento para atrair as vítimas. Durante os encontros, ofereciam bebidas misturadas com substâncias que as deixavam inconscientes, facilitando o roubo de cartões, celulares e senhas bancárias.

Em um dos casos investigados, um turista de Recife, hospedado em Copacabana, foi dopado em 10 de agosto de 2025 e teve mais de R$ 60 mil transferidos de suas contas. Já em outro episódio, em junho do mesmo ano, um turista italiano perdeu 19 mil euros (aproximadamente R$ 117 mil) após beber com o casal em um bar.

Após os crimes, Matheus e Maria Luiza costumavam viajar e gastar o dinheiro com hospedagens, festas e bebidas em destinos como Angra dos Reis.

A delegada Patrícia Alemany, titular da Deat, informou que Maria Luiza possui quatro anotações criminais, incluindo roubo, furto e associação criminosa, sempre com o mesmo modo de agir. Matheus também acumula quatro registros por delitos semelhantes.

Os dois serão transferidos para a Cadeia Pública José Frederico Marques, em Benfica, Zona Norte do Rio, onde passarão por audiência de custódia nesta quinta-feira (13).