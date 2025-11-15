Sargento da PM é baleado em tentativa de assalto em Tribobó, SG

Ele foi socorrido e levado para o Hospital Estadual Alberto Torres - Foto: Divulgação

Ele foi socorrido e levado para o Hospital Estadual Alberto Torres - Foto: Divulgação

Um sargento da Polícia Militar de 41 anos foi baleado na madrugada deste sábado (15) durante uma tentativa de assalto no bairro de Tribobó, em São Gonçalo.

O tiro atingiu o ombro do policial, que foi socorrido e levado para o Hospital Estadual Alberto Torres (Heat).

Segundo a PM, o agente é lotado do 12° BPM de Niterói e estava de folga quando foi abordado por criminosos armados.

Ainda de acordo com a corporação, o sargento não corre risco de morte.