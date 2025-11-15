Instagram Facebook Twitter Whatsapp
Dólar R$ 5,2798 | Euro R$ 6,1314
Search
Search
Instagram Facebook Twitter Whatsapp
Search

Sargento da PM é baleado em tentativa de assalto em Tribobó, SG

Segundo a corporação, o policial estava de folga no momento em que foi abordado por criminosos

relogio min de leitura | Escrito por Redação | 15 de novembro de 2025 - 14:58
Ele foi socorrido e levado para o Hospital Estadual Alberto Torres
Ele foi socorrido e levado para o Hospital Estadual Alberto Torres -

Um sargento da Polícia Militar de 41 anos foi baleado na madrugada deste sábado (15) durante uma tentativa de assalto no bairro de Tribobó, em São Gonçalo.

O tiro atingiu o ombro do policial, que foi socorrido e levado para o Hospital Estadual Alberto Torres (Heat).

Leia também

Homem é preso em flagrante por furtar doces e chocolates em Icaraí

Homem foragido por homicídio é preso por tráfico de drogas em Niterói

Segundo a PM, o agente é lotado do 12° BPM de Niterói e estava de folga quando foi abordado por criminosos armados.

Ainda de acordo com a corporação, o sargento não corre risco de morte.

Matérias Relacionadas