Sargento da PM é baleado em tentativa de assalto em Tribobó, SG
Segundo a corporação, o policial estava de folga no momento em que foi abordado por criminosos
Um sargento da Polícia Militar de 41 anos foi baleado na madrugada deste sábado (15) durante uma tentativa de assalto no bairro de Tribobó, em São Gonçalo.
O tiro atingiu o ombro do policial, que foi socorrido e levado para o Hospital Estadual Alberto Torres (Heat).
Segundo a PM, o agente é lotado do 12° BPM de Niterói e estava de folga quando foi abordado por criminosos armados.
Ainda de acordo com a corporação, o sargento não corre risco de morte.