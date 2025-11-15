Homem é preso em flagrante por furtar doces e chocolates em Icaraí

Policiais militares do 12º BPM prenderam em flagrante um homem, de 44 anos, suspeito de furtar doces e barras de chocolate de um estabelecimento comercial localizado na Rua Gavião Peixoto, em Icaraí, na tarde desta sexta-feira (14).

Segundo a Polícia Militar, os agentes foram acionados por populares que viram que o comércio estava sendo furtado. Quando chegaram ao local, os militares foram informados pelo segurança da loja de que o homem teria colocado várias barras de chocolate e potes de doces na mochila e pretendia sair sem pagar, totalizando um valor de cerca de R$ 150,00.

Os policiais conduziram o homem à 77ª DP (Icaraí), onde ele foi autuado em flagrante pelo crime de furto. Em seu nome, constam ainda três passagens por tráfico de drogas e uma por posse e uso de entorpecentes

