Homem foragido por homicídio é preso por tráfico de drogas em Niterói

Um homem foragido por homicídio qualificado foi preso em flagrante por tráfico de drogas na Comunidade do Jacaré, em Piratininga, Niterói, na manhã desta sexta-feira (14). A ação dos policiais militares do 12º BPM ocorreu após informações do Disque Denúncia sobre suposta venda de entorpecentes na localidade.



De acordo com os agentes, eles foram até a Estrada Frei Orlando, na Comunidade do Jacaré, para verificar a informação repassada pelo Disque Denúncia sobre criminosos comercializando entorpecentes na região. Quando chegaram, os policiais flagraram dois homens traficando drogas, que, ao perceberem a presença da viatura, fugiram.

Depois do cerco tático, os agentes conseguiram capturar um dos homens. Com ele foram encontrados dois rádios transmissores, R$ 24,00 em espécie e uma vasta quantidade de drogas: 150 trouxinhas de maconha, 130 pedras de skank, 90 pedras de crack e 85 pinos de cocaína.

O preso, de 29 anos, possui um mandado de prisão em aberto pelo crime de homicídio qualificado, expedido pela 1ª Vara Criminal da Comarca de Resende/RJ. Ele também acumula passagens anteriores: três por tráfico de drogas, uma por homicídio qualificado, uma por extorsão, uma por porte ilegal de arma de fogo e uma por disparo de arma de fogo.



O homem foi conduzido à 81ª DP (Itaipu), onde foi autuado em flagrante por associação ao tráfico de drogas e continua preso para o cumprimento do mandado de prisão.