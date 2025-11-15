Moto roubada usada por motociclista de aplicativo é apreendida em Niterói
Uma motocicleta com registro de roubo no estado de São Paulo foi localizada e recuperada por policiais militares do 12º BPM, na manhã desta sexta-feira (14), durante uma operação integrada com o Detran, em Niterói. O veículo, modelo Mottu Sport, de cor preta, era utilizado pelo condutor para realizar corridas por aplicativo.
A abordagem foi feita pela equipe do DPO Várzea das Moças por volta das 9h40, na Avenida Ewerton da Costa Xavier, no bairro Serra Grande. Durante a verificação no sistema do Detran, os agentes constataram que a motocicleta possuía um gravame de roubo registrado em São Paulo.
O condutor, de 35 anos, possui três anotações criminais por roubo. Ele afirmou aos policiais que estava trabalhando no momento da abordagem. Diante da irregularidade constatada, o homem foi encaminhado para a 81ª DP ( Itaipu), junto com o veículo.
Segundo a Polícia Civil, há indícios de que a motocicleta seja um veículo clonado, já que o registro original é de outro estado. O veículo ficou apreendido para perícia, enquanto o caso segue em investigação.