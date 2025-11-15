Motociclista morre carbonizado após colidir com um ônibus
A vítima não foi identificada
15 de novembro de 2025 - 09:14
Um motociclista morreu carbonizado após colidir com um ônibus na Estrada do Galeão, Ilha do Governador, próximo a Avenida Vinte de Janeiro, sentido Cacuia, na noite desta sexta-feira (14). Segundo testemunhas, a motocicleta explodiu após bater no coletivo, que também pegou fogo.
O caso ocorreu por volta das 22h40. O Corpo de Bombeiros informou que não foi possível identificar a vítima, pois estava carbonizado.
A Polícia Civil, responsável pelas investigações, fez perícia no local do acidente.