Motociclista morre carbonizado após colidir com um ônibus

A Polícia Civil investigará o caso - Foto: Reprodução -Motociclista morre carbonizado - Reprodução - Centro de Operações do Rio

A Polícia Civil investigará o caso - Foto: Reprodução -Motociclista morre carbonizado - Reprodução - Centro de Operações do Rio

Um motociclista morreu carbonizado após colidir com um ônibus na Estrada do Galeão, Ilha do Governador, próximo a Avenida Vinte de Janeiro, sentido Cacuia, na noite desta sexta-feira (14). Segundo testemunhas, a motocicleta explodiu após bater no coletivo, que também pegou fogo.

O caso ocorreu por volta das 22h40. O Corpo de Bombeiros informou que não foi possível identificar a vítima, pois estava carbonizado.

Leia também:

Vigilância Sanitária realiza nova interdição em mercado no Rocha

Caravana de Arte e Lazer chega aos bairros Vila Candoza e Porto da Pedra

A Polícia Civil, responsável pelas investigações, fez perícia no local do acidente.