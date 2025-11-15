Instagram Facebook Twitter Whatsapp
Dólar R$ 5,2798 | Euro R$ 6,1314
Search
Search
Instagram Facebook Twitter Whatsapp
Search

Motociclista morre carbonizado após colidir com um ônibus

A vítima não foi identificada

relogio min de leitura | Escrito por Redação | 15 de novembro de 2025 - 09:14
A Polícia Civil investigará o caso
A Polícia Civil investigará o caso -

Um motociclista morreu carbonizado após colidir com um ônibus na Estrada do Galeão, Ilha do Governador, próximo a Avenida Vinte de Janeiro, sentido Cacuia, na noite desta sexta-feira (14). Segundo testemunhas, a motocicleta explodiu após bater no coletivo, que também pegou fogo.

O caso ocorreu por volta das 22h40. O Corpo de Bombeiros informou que não foi possível identificar a vítima, pois estava carbonizado.

Leia também: 

Vigilância Sanitária realiza nova interdição em mercado no Rocha

Caravana de Arte e Lazer chega aos bairros Vila Candoza e Porto da Pedra

A Polícia Civil, responsável pelas investigações, fez perícia no local do acidente. 

Tags:

ilha do governador motociclista Motociclista morre carbonizado

Matérias Relacionadas