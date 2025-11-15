Black Friday do BioParque começou, com entrada gratuita para crianças

Localizado dentro da Quinta da Boa Vista, o parque abriga cerca de 650 animais de 124 espécies distribuídos em 56 recintos - Foto: Divulgação

Localizado dentro da Quinta da Boa Vista, o parque abriga cerca de 650 animais de 124 espécies distribuídos em 56 recintos - Foto: Divulgação

A Black Friday chegou no BioParque, com gratuidade nos ingressos infantis. Até o dia 30 de novembro, crianças de até 12 anos, acompanhadas de um pagante de qualquer categoria, não pagam para entrar no parque. A oferta é exclusiva para compras realizadas pelo site e requer apresentação de documento oficial com foto. A ação é válida apenas para visitas e compras dentro do período promocional.

Localizado dentro da Quinta da Boa Vista, o parque abriga cerca de 650 animais de 124 espécies distribuídos em 56 recintos, permitindo que os visitantes observem o leão Simba, os hipopótamos Tim e Bocão e o urso-de-óculos Baloo, ao mesmo tempo em que aprendem sobre a importância da preservação da biodiversidade. O espaço oferece ainda atrações interativas para crianças, opções gastronômicas para adultos, loja de lembranças e estacionamento próprio, proporcionando uma experiência completa para toda a família.

O percurso é organizado em setores temáticos que representam diferentes biomas e ecossistemas. Na Savana, por exemplo, é possível conhecer espécies adaptadas a períodos de seca e chuva. A área dos Carnívoros reúne animais de pequeno porte em risco de extinção, enquanto a seção dedicada aos Asiáticos mostra espécies marcantes daquele continente. A Imersão Tropical traz uma experiência sensorial com fauna de ecossistemas ameaçados, e a Vila dos Répteis apresenta serpentes, jacarés e quelônios. Há ainda a Ilha dos Primatas, inspirada na Amazônia, a área dos Reis da Selva, que destaca grandes predadores noturnos, e o espaço do Cerrado, um dos biomas brasileiros mais ricos em biodiversidade.

Serviço – BioParque do Rio

Funcionamento: de quarta a domingo 09h às 17h (último horário de entrada às 16h)

Local: Parque da Quinta da Boa Vista, s/n – São Cristóvão, Rio de Janeiro – RJ

Ingressos: www.bioparquedorio.com.br

Estacionamento: Disponível no local