Homem de 44 anos está desaparecido há quase um mês; família pede ajuda

A família de Vitor Sale Pires da Silva, de 44 anos, profissional autônomo, que está desaparecido há quase um mês, segue pedindo ajuda para localizar o homem. Ele foi visto pela última vez no bairro de Alcântara, em São Gonçalo, enquanto realizava uma mudança com a ajuda de sua mãe, Dona Aline, no dia 22 de outubro.

Segundo dona Aline, ele recebeu uma ligação durante a mudança, aparentou nervosismo e pediu R$ 25 antes de sair do local. Desde então, não fez contato com a família.



Katia, irmã de Vitor, informou que parentes já buscaram informações em abrigos da região, no IML, em hospitais e delegacias, mas nada foi encontrado até o momento. Há alguns dias, surgiu uma pista de que ele poderia estar na Comunidade da Chácara, no Centro de Niterói, mas a ida ao local não trouxe novas informações.

O boletim de ocorrência foi registrado no setor de descoberta de paradeiros da Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSG). "A família está desesperada e pede que qualquer pessoa que tenha notícias sobre o paradeiro de Vitor entre em contato", contou a irmã da vitima.

A Polícia Civil informou em nota que: "Setor de Descoberta de Paradeiros da Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSG). Agentes realizam diligências para localizá-lo".

A família reforça que qualquer informação, por menor que pareça, pode ajudar na localização de Vitor, e pede que entre em contato pelo WhatsApp (21) 99275-8334 (Dona Aline).