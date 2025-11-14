Câmeras mostram momento em que motorista atropela criminosos em tentativa de assalto; vídeo
Caso aconteceu na zona oeste do Rio de Janeiro
Um motorista não identificado atropelou um criminoso após uma tentativa de assalto em Curicia, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, na manhã de sábado (8). As imagens do atropelamento e da tentativa de assalto foram registradas por câmeras de segurança da região.
O registro mostra dois homens armados com uma pistola em uma motocicleta se aproximando do motorista enquanto ele sai de casal. Alguns momentos depois de se cruzarem, os criminosos tentam render o motorista, que não para e passa por cima do carona, que havia descido da moto para tentar desviar da investida. Após o atropelamento, o motorista passa de ré por cima do criminoso que havia sido atropelado e depois foge do local. O criminoso que pilotava a moto quase foi atropelado no segundo ataque e fugiu a pé.
Segundo a Polícia Militar, os agentes do 18°BPM (Jacarepaguá) foram inicialmente chamados por conta de um suposto acidente de trânsito. A polícia também afirma que os homens, que não tiveram seus nomes divulgados, são suspeitos de assaltos na região.
Os assaltantes foram presos em flagrante, com uma pistola e munições, por roubo de celular e foram encaminhados ao Hospital Municipal Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca. O caso foi registrado na 32ª DP (Taquara), onde foi descoberto que um dos assaltantes tinha mandado de prisão em aberto.
A identidade do motorista não foi divulgada.
Veja o vídeo