Homem é resgatado de “tribunal do tráfico” durante operação da Polícia Civil em Belford Roxo

Os agentes montaram uma estratégia e se dirigiram a uma área de mata utilizada pelos criminosos para fins de disputas territoriais com facções rivais - Foto: Divulgação

Na tarde de quinta-feira (13), um homem foi resgatado por agentes da Delegacia de Repressão a Entorpecentes da Baixada Fluminense (DRE-BF) de um "tribunal do tráfico" montado por criminosos da facção Comando Vermelho, na comunidade do Sapo, em Belford Roxo, Baixada Fluminense. Ele seria executado após um julgamento clandestino realizado por traficantes da região.

A ação policial foi desencadeada após uma mulher dar entrada em um hospital de Nova Iguaçu, também na Baixada, gravemente ferida, vítima de um espancamento cometido pelos mesmos criminosos. Durante a investigação, a Polícia Civil descobriu que outros dois homens estavam sendo mantidos pelos traficantes e seriam, em breve, levados ao "tribunal do tráfico" para julgamento.

Com base nas informações obtidas, os agentes montaram uma estratégia e se dirigiram a uma área de mata utilizada pelos criminosos para fins de disputas territoriais com facções rivais. No local, foi encontrado um dos homens já morto, provavelmente executado pouco antes da chegada da equipe policial. O segundo homem foi localizado em estado de tortura e foi imediatamente encaminhado ao hospital.

Ainda não foram divulgadas informações sobre a identidade dos envolvidos ou se havia algum vínculo com atividades criminosas. A Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) agora investiga a morte ocorrida durante a operação.