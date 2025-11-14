Foragido por violência doméstica, francês é preso pela PF no Galeão

A prisão foi realizada com base em um mandado de prisão para fins de extradição - Foto: Divulgação/Polícia Federal

A Polícia Federal prendeu, na noite desta quinta-feira (13), um foragido internacional procurado pela Justiça francesa pelo crime de violência doméstica. A prisão ocorreu no Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro, no momento em que o francês desembarcava de um voo vindo de Dubai.

O nome do foragido constava na Difusão Vermelha da INTERPOL. A prisão foi realizada com base em um mandado de prisão para fins de extradição, expedido pelo Supremo Tribunal Federal (STF).

O preso, natural da França, teve seu nome incluído na lista da Difusão Vermelha da Interpol há mais de um ano. Segundo as autoridades francesas, ele era procurado por ter agredido, junto com seu sobrinho, sua então companheira. As investigações da polícia francesa encontraram digitais do estrangeiro que, associado ao depoimento da vítima e do próprio sobrinho cúmplice, permitiram o início da ação penal francesa.

Após os procedimentos legais, o preso foi encaminhado ao sistema prisional do estado, onde aguardará o processo de extradição para a França.