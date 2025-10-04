Bala perdida quebra vidros de supermercado e carro em São Gonçalo; Vídeo!

Além do vidro do supermercado, um carro também foi atingido pelos disparos - Foto: Reprodução - Vídeo

Além do vidro do supermercado, um carro também foi atingido pelos disparos - Foto: Reprodução - Vídeo

Um supermercado no bairro Porto Velho foi atingido por uma bala perdida durante um intenso tiroteio no Morro da Bandeira, nas proximidades da área conhecida como Campo da Brahma, na noite desta sexta-feira (3).

Testemunhas relataram que o vidro do estabelecimento e o de um veículo estacionado no local foram atingidos pelos disparos.

Durante o tiroteio, funcionários e clientes precisaram se deitar no chão para se proteger. Apesar do susto, ninguém ficou ferido.







A Polícia Militar informou que, de acordo com o comando do 7º BPM (São Gonçalo), não houve apreensões, prisões ou feridos