Polícia Civil prende no Rio ex-técnico argentino condenado por abuso sexual

As investigações da Deam apontaram que ele mantinha uma rotina discreta e evitava circular fora da área onde morava - Foto: Divulgação

Policiais civis da Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam) de Volta Redonda e agentes da Polícia Federal prenderam, nesta sexta-feira (14/11), um ex-treinador de futebol argentino condenado por abuso sexual em seu país de origem e que havia fugido para o Brasil para escapar do cumprimento da pena. O estuprador foi capturado na comunidade da Babilônia, no Leme, Zona Sul da capital, após ação integrada de inteligência.

O ex-técnico havia sido condenado em 2022, pela Justiça argentina, a cinco anos de prisão por agressão e abuso sexual com tentativa de estupro contra uma jovem jogadora de futebol. Na ocasião do crime, o bandido entrou forçadamente em um táxi com a vítima na saída de uma boate. Ele levou a mulher para um beco e tentou estuprá-la, mas ela entrou em luta corporal com ele e foi agredida covardemente com socos no rosto. Mesmo gravemente machucada, a atleta conseguiu fugir e pediu por socorro. Logo após a condenação, o criminoso cruzou a fronteira e passou a viver de maneira informal no Rio. Ele realizava pequenos serviços de obra e pintura, sobretudo para moradores da comunidade argentina instalada no entorno da Babilônia.

As investigações da Deam apontaram que ele mantinha uma rotina discreta e evitava circular fora da área onde morava, justamente para dificultar eventuais ações policiais. A unidade realizou um intenso trabalho de monitoramento e inteligência e identificou sua localização. Diante dos fatos, a autoridade policial representou pela prisão do criminoso e nesta sexta ele foi capturado.

O preso será encaminhado para os procedimentos legais e seguirá para audiência relacionada ao processo de extradição.