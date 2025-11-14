Rio anuncia reajuste e nova gratificação para bombeiros militares

Foi atualizada a Gratificação por Serviço Extraordinário para os bombeiros guarda-vidas - Foto: Divulgação/ Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro

O governador Cláudio Castro anunciou, nesta quinta-feira (13.11), duas medidas de grande impacto para a valorização dos bombeiros militares. Às vésperas da chegada do verão, foi atualizada a Gratificação por Serviço Extraordinário para os bombeiros guarda-vidas que atuam na orla e nas operações de salvamento no mar. O valor, que não sofria reajuste há mais de dez anos, passa agora a ser de R$ 1.500 mensais.

Além do reajuste, o Estado instituiu a Gratificação de Operações Especiais, também de R$ 1.500, destinada aos militares que integram o Grupo de Operações Especiais (GOEsp) — unidade composta por profissionais altamente especializados no atendimento a deslizamentos, desabamentos, inundações e demais ocorrências de grande complexidade, dentro e fora do território fluminense.

O governador ressaltou que a iniciativa reafirma a prioridade dada pelo Estado à proteção da população e ao reconhecimento dos profissionais que atuam na linha de frente.

"Os bombeiros militares têm a confiança de todo o povo fluminense. São profissionais que enfrentam riscos diariamente para salvar vidas. Essa atualização é um gesto de respeito e de justiça com quem cumpre uma missão tão essencial para o Rio de Janeiro", afirmou Cláudio Castro.

O secretário de Estado de Defesa Civil e comandante-geral do CBMERJ, coronel Tarciso Salles, destacou que o anúncio representa um marco para as equipes operacionais.

"É um avanço significativo para nossos guarda-vidas e para o GOEsp. Essa valorização demonstra que o Estado acredita no trabalho técnico, especializado e incansável dos bombeiros militares. Seguiremos honrando essa confiança com dedicação, preparo e compromisso absoluto com a vida".

Com as novas medidas, o Governo do Estado reforça a política permanente de valorização dos bombeiros militares, reconhecendo a importância estratégica da corporação para a segurança e o bem-estar da população fluminense.