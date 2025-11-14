Polícia apreende pistola da Argentina durante operação em Itaboraí

Na operação, os policiais encontraram um rifle calibre .22, uma pistola, uma réplica de fuzil e três simulacros de pistolas - Foto: Divulgação

Policiais militares do 35º BPM apreenderam uma grande quantidade de armas de fogo, simulacros e drogas em uma região de difícil acesso na Vila Gabriela, em Itaboraí. Entre os itens, uma pistola com inscrição da Polícia da Província de Buenos Aires chamou atenção, levantando suspeitas de desvio internacional de arma.

Na operação, os policiais encontraram um rifle calibre .22, uma pistola, uma réplica de fuzil e três simulacros de pistolas. Além das armas, foi localizada uma quantidade ainda não divulgada de drogas. Os objetos estavam escondidos em uma região de difícil acesso, possivelmente utilizada por criminosos como depósito para armas e entorpecentes.

O caso foi registrado na Delegacia de Itaboraí.