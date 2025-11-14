Instagram Facebook Twitter Whatsapp
Homem é encontrado dentro de tubulação de ar tentando furtar Shopping em São Gonçalo

Suspeito foi encontrado por policiais militares dentro do duto de ventilação

14 de novembro de 2025 - 10:36
Ele portava ferramentas usadas para arrombamento
Policiais militares prenderam em flagrante um homem encontrado no interior de uma tubulação de ar de um Shopping em São Gonçalo, na manhã desta quinta-feira (13).

De acordo com a Polícia Militar, o acusado tentava furtar o estabelecimento quando foi impedido pelos agentes. Com o homem, foram encontrados um martelo, uma chave de fenda, um alicate, um carregador de celular, um par de luvas e também um celular.

 O caso será investigado pela Polícia CIvil. 

