Homem é encontrado dentro de tubulação de ar tentando furtar Shopping em São Gonçalo

Policiais militares prenderam em flagrante um homem encontrado no interior de uma tubulação de ar de um Shopping em São Gonçalo, na manhã desta quinta-feira (13).

De acordo com a Polícia Militar, o acusado tentava furtar o estabelecimento quando foi impedido pelos agentes. Com o homem, foram encontrados um martelo, uma chave de fenda, um alicate, um carregador de celular, um par de luvas e também um celular.

O caso será investigado pela Polícia CIvil.