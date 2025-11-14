Marta é indicada ao prêmio de gol mais bonito da temporada da Fifa
Rainha tenta conquistar novamente a distinção que leva o seu nome
A brasileira Marta foi indicada nesta quinta-feira (13) ao prêmio de gol mais bonito da temporada no futebol feminino do Fifa The Best. Desta forma, a Rainha do futebol tentar conquistar novamente a distinção, que garantiu no final de 2024 e que leva o seu próprio nome.
Marta disputa o prêmio graças a um golaço que marcou na vitória de 3 a 2 do Orlando Pride sobre o Kansas City Current pela NWSL (Liga Nacional de Futebol Feminino) no dia 17 de novembro de 2024. Aos 37 minutos do segundo tempo, a brasileira dominou a bola no meio de campo e avançou em velocidade até a área adversária, onde deu um corte seco para se livrar de duas marcadoras antes de driblar a goleira e bater para o fundo do gol vazio.
Marta is simply magical🪄— National Women’s Soccer League (@NWSL) November 17, 2024
This one will be on repeat forever! #NWSLPlayoffs pic.twitter.com/MZh3gJryCL
Leia também
Bruno Henrique é absolvido pelo STJD e está livre para seguir atuando pelo Flamengo
Ginasta do Alcântara é vice campeã estadual e disputa Copa Carioca de Ginástica Rítmica
Também concorrem ao Prêmio Marta a norte-americana Jordyn Bugg, a espanhola Mariona Caldentey, a inglesa Ashley Cheatley, a australiana Kyra Cooney-Cross, a norte-coreana Jon Ryong-jong, a holandesa Vivianne Miedema, a argentina Kishi Núñez, a mexicana Lizbeth Ovalle, a norte-americana Ally Sentnor e a jamaicana Khadija Shaw.