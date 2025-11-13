Polícia Civil desarticula quadrilha que extorquia motoristas de aplicativo na Região Metropolitana

Policiais civis da 76ª DP (Niterói) prenderam, nesta quinta-feira (13) o líder de uma quadrilha especializada em assaltar motoristas de aplicativo na Região Metropolitana do Rio. O criminoso foi detido escondido em um esconderijo na localidade da Lagoinha, em São Gonçalo, após trabalhos de inteligência e monitoramento da unidade.

De acordo com as investigações, o homem e seus comparsas solicitavam viagens em aplicativos de transporte e, durante o percurso, rendiam os motoristas. Os bandidos utilizavam arma de fogo, além de extrema violência, para obrigar as vítimas a realizar transferências bancárias para diferentes contas. Os criminosos ainda subtraiam objetos pessoais, celulares e os veículos dos trabalhadores.

Ainda segundo os agentes, o grupo atuava nos municípios de Niterói, São Gonçalo, Itaboraí e Maricá. O preso nesta quinta é apontado de participar de pelo menos 25 roubos contra motoristas de aplicativo nos últimos 3 meses nessa região. Contra ele, foram cumpridos dois mandados de prisão preventiva pelo crime de roubo majorado.

Leia também:

Deputado cobra respeito às pessoas com fibromialgia e qualificação de peritos do INSS durante audiência em Brasília



Casal que aplicava ‘Boa noite, Cinderela’ em turistas é localizado em Araruama



Além do preso, os agentes também apreenderam um celular, roubado pelo próprio grupo criminoso em setembro em São Gonçalo. O homem possuí seis anotações por roubo e uma por porte ilegal de arma de fogo. As investigações continuam para identificar e capturar todos os envolvidos nos crimes.