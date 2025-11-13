Instagram Facebook Twitter Whatsapp
Polícia Civil desarticula quadrilha que extorquia motoristas de aplicativo na Região Metropolitana

Líder da quadrilha foi encontrado em São Gonçalo

relogio min de leitura | Escrito por Redação | 13 de novembro de 2025 - 17:11
A quadrilha solicitava viagens em aplicativo para durante o percurso render os motoristas
Policiais civis da 76ª DP (Niterói) prenderam, nesta quinta-feira (13) o líder de uma quadrilha especializada em assaltar motoristas de aplicativo na Região Metropolitana do Rio. O criminoso foi detido escondido em um esconderijo na localidade da Lagoinha, em São Gonçalo, após trabalhos de inteligência e monitoramento da unidade.

De acordo com as investigações, o homem e seus comparsas solicitavam viagens em aplicativos de transporte e, durante o percurso, rendiam os motoristas. Os bandidos utilizavam arma de fogo, além de extrema violência, para obrigar as vítimas a realizar transferências bancárias para diferentes contas. Os criminosos ainda subtraiam objetos pessoais, celulares e os veículos dos trabalhadores.

Ainda segundo os agentes, o grupo atuava nos municípios de Niterói, São Gonçalo, Itaboraí e Maricá. O preso nesta quinta é apontado de participar de pelo menos 25 roubos contra motoristas de aplicativo nos últimos 3 meses nessa região. Contra ele, foram cumpridos dois mandados de prisão preventiva pelo crime de roubo majorado.

Além do preso, os agentes também apreenderam um celular, roubado pelo próprio grupo criminoso em setembro em São Gonçalo. O homem possuí seis anotações por roubo e uma por porte ilegal de arma de fogo. As investigações continuam para identificar e capturar todos os envolvidos nos crimes.

