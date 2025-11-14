Homem é preso por agredir companheira que carregava bebê no colo em Maricá

Policiais civis da 82ª DP (Maricá) prenderam em flagrante, nesta quarta-feira (12/11), um homem por agredir a própria companheira - Foto: Divulgação

Policiais civis da 82ª DP (Maricá) prenderam em flagrante, nesta quarta-feira (12/11), um homem por agredir a própria companheira - Foto: Divulgação

Policiais civis da 82ª DP (Maricá) prenderam em flagrante, nesta quarta-feira (12/11), um homem por agredir a própria companheira. O criminoso foi localizado e capturado no Centro de Maricá, na Região Metropolitana do Rio, após ação de inteligência da unidade.

As diligências tiveram início após a denúncia do crime na unidade policial. Com uma criança de colo, a mulher relatou ter sido agredida brutalmente pelo próprio companheiro na residência dos dois. Segundo os agentes, a vítima estava em estado de abalamento emocional e chorava intensamente.

Leia também:

Passageiro oferece Mounjaro 'de graça' após ser impedido de entrar com o remédio no Brasil

Tiroteio intenso fecha BR-101 nos dois sentidos em São Gonçalo; um homem foi baleado

Os policiais imediatamente diligenciaram até o local e capturaram o criminoso. Diante dos fatos, ele foi autuado em flagrante por lesão corporal, no contexto de violência doméstica.