Passageiro oferece Mounjaro 'de graça' após ser impedido de entrar com o remédio no Brasil

Os profissionais que atuam na fiscalização relatam que recusaram a oferta do medicamento - Foto: Divulgação

Uma situação inusitada provocou risadas entre os presentes no Aeroporto Internacional de Brasília no início desta semana. Segundo relatos, um homem ofereceu dezenas de unidades do medicamento Mounjaro, 'de graça', após ser impedido de entrar no Brasil com o mesmo.

Integrantes da Receita Federal relataram ao portal Metrópoles que chegaram à conclusão de que o passageiro não usaria a medicação para consumo próprio e comercializaria o produto em território nacional, diante da quantidade que levava consigo. O caso foi caracterizado como tentativa de importação ilegal.

Ao chegar na aduana e ser informado de que as unidades seriam descartadas, o passageiro então, começou a oferecer Mounjaro a funcionários do aeroporto e a pessoas que estavam ao seu redor. Os profissionais que atuam na fiscalização relatam que recusaram a oferta.

A quantidade de de canetas injetáveis deve ser proporcional ao período de tratamento durante a permanência do usuário no país. Além disso, o mesmo deve portar receita médica original contendo o nome do paciente e do medicamento.

O preço de mercado para um mês de consumo do medicamento injetável chega a custar mais de R$ 4 mil.