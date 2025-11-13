Supermercado Extra do Rocha encerra atividades nesta sexta-feira em São Gonçalo
Moradores lamentam fechamento do Supermercado Extra no bairro do Rocha
O Supermercado Extra, localizado na Avenida Edson, 3240, no bairro do Rocha, em São Gonçalo, fechará as portas na próxima sexta-feira (14). Apesar da decisão da rede, os clientes do mercado reclamam do encerramento das atividades.
Após o fechamento da agência bancária da Caixa, na mesma região, é a vez do Supermercado Extra dar adeus aos fregueses do Rocha. De acordo com o informe na porta do estacionamento, o encerramento das atividades está programado para ocorrer nesta sexta-feira (14), fazendo com que os clientes tenham de se deslocar até o Centro de Niterói para continuar comprando na rede de supermercados.
Leia também:
Ex-deputado TH Joias é indiciado pela Polícia Federal
PF prende Alessandro Stefanutto, ex-presidente do INSS
Em razão do fim das atividades do comércio, grande parte das mercadorias está em promoção, com valores variando de R$ 2,00 a R$ 22,00, resultando em prateleiras completamente vazias, corredores fechados e mercadorias espalhadas em uma bancada para a escolha do cliente.
Os fregueses correram e aproveitaram os últimos momentos do mercado, mas já pensando no impacto que a novidade teria em suas vidas.
"Nas primeiras semanas vai ser ruim porque a gente vai ficar dependendo apenas de um único supermercado aqui no Rocha, mas, com o passar do tempo, acho que as coisas vão voltar a melhorar. Mas é ruim para o bairro, porque fica abandonado, já que são os comércios que o movimentam", disse a professora Vânia da Silva Pereira, de 57 anos, que lembrou do fechamento da agência bancária da Caixa.
"Desde o momento em que feche esse e abra outro é melhor, fechar para ficar fechado não compensa, mas se abrir um outro que compense, vale a pena", observou o aposentado Renê Guilherme Menezes, de 60 anos.
Alguns clientes arriscam dizer que a possível motivação do fechamento do mercado seriam os valores altos dos produtos.
"É uma perda por um lado, mas, por outro, a gente vê que as coisas aqui sempre foram mais caras. [...]. É muito raro ter promoções aqui. Eu creio que foi um dos fatores que estão levando o mercado a fechar. Acredito que não vai impactar, porque temos outros mercados aqui perto", comentou a administradora Suzana Silva, de 53 anos.
Procurada, a assessoria da Rede de Supermercados Extra informou que, os funcionários que demonstraram interesse em permanecer nas vagas, serão realocados de acordo com a disponibilidade de vagas.
Nota na íntegra
A companhia avalia constantemente seu parque de lojas e, após estudos internos, optou pelo fechamento da unidade do Extra Mercado em São Gonçalo, no Rio de Janeiro. A loja encerra suas atividades em 14/11.
Os colaboradores que demonstraram interesse em permanecer na companhia poderão ser realocados para outras unidades de acordo com a disponibilidade de vagas. Aos clientes, reiteramos que eles podem continuar fazendo suas compras no Extra Mercado por meio do e-commerce (www.extramercado.com.br), do app Extra Mercado e nas demais lojas físicas em operação na cidade.
Sob supervisão de Marcela Freitas