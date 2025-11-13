Supermercado Extra do Rocha encerra atividades nesta sexta-feira em São Gonçalo

O Supermercado Extra, localizado na Avenida Edson, 3240, no bairro do Rocha, em São Gonçalo, fechará as portas na próxima sexta-feira (14). Apesar da decisão da rede, os clientes do mercado reclamam do encerramento das atividades.

Extra do Rocha fecha as portas e deixa clientes preocupados em São Gonçalo | Foto: Layla Mussi

Após o fechamento da agência bancária da Caixa, na mesma região, é a vez do Supermercado Extra dar adeus aos fregueses do Rocha. De acordo com o informe na porta do estacionamento, o encerramento das atividades está programado para ocorrer nesta sexta-feira (14), fazendo com que os clientes tenham de se deslocar até o Centro de Niterói para continuar comprando na rede de supermercados.

Em razão do fim das atividades do comércio, grande parte das mercadorias está em promoção, com valores variando de R$ 2,00 a R$ 22,00, resultando em prateleiras completamente vazias, corredores fechados e mercadorias espalhadas em uma bancada para a escolha do cliente.

Supermercado Extra do Rocha, em São Gonçalo, fecha as portas após anos de funcionamento no bairr. | Foto: Layla Mussi

Os fregueses correram e aproveitaram os últimos momentos do mercado, mas já pensando no impacto que a novidade teria em suas vidas.

"Nas primeiras semanas vai ser ruim porque a gente vai ficar dependendo apenas de um único supermercado aqui no Rocha, mas, com o passar do tempo, acho que as coisas vão voltar a melhorar. Mas é ruim para o bairro, porque fica abandonado, já que são os comércios que o movimentam", disse a professora Vânia da Silva Pereira, de 57 anos, que lembrou do fechamento da agência bancária da Caixa.

Moradora Vânia da Silva Pereira lamenta o fechamento do Extra e relembra o encerramento da agência da Caixa no bairro | Foto: Layla Mussi

"Desde o momento em que feche esse e abra outro é melhor, fechar para ficar fechado não compensa, mas se abrir um outro que compense, vale a pena", observou o aposentado Renê Guilherme Menezes, de 60 anos.

O freguês Renê Guilherme Menezes, torce para que outro mercado abra no lugar do Extra | Foto: Layla Mussi

Alguns clientes arriscam dizer que a possível motivação do fechamento do mercado seriam os valores altos dos produtos.

"É uma perda por um lado, mas, por outro, a gente vê que as coisas aqui sempre foram mais caras. [...]. É muito raro ter promoções aqui. Eu creio que foi um dos fatores que estão levando o mercado a fechar. Acredito que não vai impactar, porque temos outros mercados aqui perto", comentou a administradora Suzana Silva, de 53 anos.

Últimos produtos nas prateleiras do Supermercado Extra | Foto: Layla Mussi

Procurada, a assessoria da Rede de Supermercados Extra informou que, os funcionários que demonstraram interesse em permanecer nas vagas, serão realocados de acordo com a disponibilidade de vagas.

Nota na íntegra

A companhia avalia constantemente seu parque de lojas e, após estudos internos, optou pelo fechamento da unidade do Extra Mercado em São Gonçalo, no Rio de Janeiro. A loja encerra suas atividades em 14/11.

Os colaboradores que demonstraram interesse em permanecer na companhia poderão ser realocados para outras unidades de acordo com a disponibilidade de vagas. Aos clientes, reiteramos que eles podem continuar fazendo suas compras no Extra Mercado por meio do e-commerce (www.extramercado.com.br), do app Extra Mercado e nas demais lojas físicas em operação na cidade.

1/4 Prateleiras vazias | Foto: Layla Mussi

2/4 Corredores e prateleiras vazias | Foto: Layla Mussi

3/4 Prateleiras vazias e fechadas | Foto: Layla Mussi

4/4 Produtos com valores entre R$ 2,00 a R$ 22,00 | Foto: Layla Mussi









