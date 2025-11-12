Com informações do Disque Denúncia, homem é preso por tráfico de drogas em Niterói

Em cumprimento ao Disque Denúncia, referente ao crime de tráfico de drogas na localidade, agentes do 12º BPM de Niterói se encaminharam à Comunidade do Jacaré, em Piratininga, para verificar a informação de que traficantes estariam usando menores de idade para portar armas e transportar drogas na região. No local, a equipe se deparou com dois indivíduos na prática de tráfico de drogas. Ambos empreenderam fuga.

Após cerco tático da equipe, os agentes localizaram um dos suspeitos e, com ele, farto material entorpecente e dois rádios comunicadores. Diante dos fatos, o acusado (que possui duas passagens por receptação), juntamente com os materiais apreendidos, foram encaminhados à 81ª DP (Itaipu), onde o homem foi autuado em flagrante delito pelo crime de tráfico ilícito de drogas, permanecendo preso.

Leia também

Três são presos por tráfico de drogas em Maricá

Após atropelar cachorro, homem é preso por dirigir embriagado em Niterói; Vídeo

