Após atropelar cachorro, homem é preso por dirigir embriagado em Niterói; Vídeo

Ele foi autuado em flagrante

relogio min de leitura | Escrito por Redação | 12 de novembro de 2025 - 09:02
O homem foi autuado em flagrante delito pelos crimes de embriaguez ao volante e posse e uso de drogas
Após acionamento da Polícia Militar através do 190, agentes do 12º BPM de Niterói se encaminharam à Rua das Madressilvas, em Itacoatiara, na noite desta terça-feira (11), para verificar uma possível ocorrência de vias de fato.

No local, foi feito contato com o solicitante, que informou que o suspeito havia matado um cachorro atropelado na Rua Osias Sthutz, na comunidade do Caniçal, no Cafubá, e depois fugiu do local, sendo localizado no endereço citado.

Diante dos fatos, a equipe encaminhou as partes à 81ªDP (Itaipu) para registro.

O autor da ação foi autuado em flagrante delito pelos crimes de embriaguez ao volante e posse e uso de drogas, permanecendo preso. 

