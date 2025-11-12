Três são presos por tráfico de drogas em Maricá

Na noite desta terça-feira (11) duas ações distintas do 12º BPM(Niterói) resultaram na prisão de três criminosos envolvidos com o tráfico de drogas em Maricá. Na primeira, os agentes, em patrulhamento na Rodovia Amaral Peixoto, em Inoã, avistaram um suspeito em uma motocicleta carregando uma bolsa. Após abordagem, foi constatado que o mesmo levava 63 frascos de lança perfume. Segundo o criminoso, o material era de origem da comunidade do Salgueiro, em São Gonçalo, e tinha como destino a comunidade da Linha, em Maricá.

Diante dos fatos, a equipe procedeu com o acusado, juntamente com os materiais apreendidos, à 82ª DP (Maricá) para registro. O homem, que tinha quatro passagens por roubo, foi autuado em flagrante delito pelo crime de tráfico ilícito de drogas, permanecendo preso.

Na ação policial também foi feita a atuação e remoção da motocicleta utilizada no crime, que se constatou estar com sua documentação irregular.

Informações do Disque Denúncia

Também na noite desta terça-feira (11), os agentes, em cumprimento ao Disque-Denúncia, se encaminharam ao bairro Jacaroá, em Maricá, onde realizaram diligências com o objetivo de monitorar a área e levantar informações sobre a movimentação criminosa na região. Durante as ações, os agentes avistaram três indivíduos, sendo dois em uma motocicleta de cor preta e o terceiro em pé ao lado do veículo. Ambos tentaram fugir ao perceberem a aproximação policial, mas após breve acompanhamento, os ocupantes da motocicleta foram interceptados. Um dos suspeitos foi apreendido com um rádio transmissor.

Após consulta ao sistema, os policiais verificaram que a motocicleta possuía registro de roubo na data de 20 de setembro, na 59ª DP (Duque de Caxias).

Os dois indivíduos apreendidos, que se feriram durante a tentativa de fuga, foram encaminhados para o Hospital Municipal Conde Modesto Leal, e, logo após, encaminhados à 82ª DP (Maricá), onde foram autuados em flagrante delito pelo crime de associação para o tráfico de drogas e pelo crime de receptação, permanecendo presos.