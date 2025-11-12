Polícia Civil intercepta arsenal que ia para o Complexo do Alemão

A ação foi fruto de um intensa troca de informações entre as equipes de inteligência da Desarme, da Operação Foco e da 17ª DP (São Cristóvão) - Foto: Divulgação

A ação foi fruto de um intensa troca de informações entre as equipes de inteligência da Desarme, da Operação Foco e da 17ª DP (São Cristóvão) - Foto: Divulgação

Policiais civis da Delegacia Especializada em Armas, Munições e Explosivos (Desarme), em ação integrada com a Operação Foco e a 17ª DP (São Cristóvão), realizou uma ação de inteligência que culminou na prisão em flagrante de uma mulher e na apreensão de um volumoso carregamento de armas de fogo que seguia de São Paulo para o Complexo do Alemão, área dominada pela facção Comando Vermelho, organização criminosa de perfil narcoterrorista. O trabalho desta terça-feira (11/11) é parte da "Operação Contenção", que tem o objetivo de combater a expansão territorial do Comando Vermelho.

A ação foi fruto de um intensa troca de informações entre as equipes de inteligência da Desarme, da Operação Foco e da 17ª DP, que há semanas monitoravam possíveis rotas de envio de armamentos ao Rio de Janeiro. A apuração apontou para a existência de um carregamento oriundo do bairro do Brás, em São Paulo, com destino à capital fluminense. Rapidamente, as equipes articularam uma operação, resultando na interceptação do veículo suspeito — um ônibus de turismo — no Posto Fiscal de Nhangapi, em Itatiaia, Sul Fluminense.

Durante a revista no interior e no bagageiro do ônibus, foram localizadas três caixas de papelão contendo seis almofadas, cujo peso excessivo levantou suspeita dos agentes. Ao serem abertas, revelaram um arsenal composto por 30 pistolas semiautomáticas de diversas marcas e calibres e 63 carregadores, cuidadosamente embalados e ocultos no interior das almofadas.

A quantidade expressiva de armamento demonstra a sofisticação logística e o elevado poder ofensivo das quadrilhas armadas que atuam no tráfico de drogas no Rio de Janeiro.

De acordo com as investigações preliminares, a presa teria sido contratada por uma intermediária para transportar o material bélico até o Rio de Janeiro, onde um motorista de aplicativo entraria em contato para recolher as caixas e entregá-las no Complexo do Alemão, reduto histórico da facção Comando Vermelho.

A investigação prossegue para identificar os demais integrantes da cadeia criminosa responsável pelo transporte e distribuição das armas. O êxito desta ação reafirma a importância da integração entre agências de segurança e do emprego da inteligência policial como principal vetor de combate ao narcoterrorismo armado no Estado do Rio de Janeiro.