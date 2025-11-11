MP denuncia falso produtor do Fantástico que tentou extorquir deputado Alexandre Knoploch. do RJ

O falso produtor foi autuado na 5ªDP (Gomes Freire), no Centro do Rio - Foto: Divulgação

O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro denunciou por extorsão o falso produtor do Fantástico que tentou extorquir o deputado estadual Alexandre Knoploch (PL) no dia 30 de setembro deste ano.

Júlio César de Oliveira Silva Rodrigues foi preso em flagrante no gabinete do próprio deputado quando tentava exigir uma quantia de R$ 10 mil para supostamente impedir que uma reportagem contra o deputado fosse ao ar no programa dominical da TV Globo.

Desde então, Júlio cumpre pena em regime fechado no Rio de Janeiro. O caso foi registrado, no mesmo dia, na 5ª DP (Gomes Freire).

