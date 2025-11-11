Fluminense acelera recuperação para ter Ganso à disposição no clássico contra o Flamengo

O Fluminense trabalha para ter Paulo Henrique Ganso de volta no próximo jogo da equipe, contra o Flamengo, no dia 19, após a Data Fifa. O camisa 10 está recuperado de lesão muscular e treinou com o restante do grupo antes do jogo contra o Cruzeiro, no domingo (09).

A comissão técnica, no entanto, decidiu não relacionar o jogador. A ideia é priorizar o recondicionamento físico do meia para que ele retorne no Fla-Flu. Ganso não atua desde o dia 13 de setembro.

Na ocasião, ele precisou ser substituído na primeira etapa por causa de um problema na panturrilha. Exames constataram uma lesão grau 2 no local, que o tirou de combate desde então. Inclusive, Ganso ainda não conseguiu ficar à disposição desde a chegada do novo treinador, contratado em 25 de setembro.

Zubeldía confirmou, em entrevista coletiva, que conta com Ganso para o duelo logo após a Data Fifa: "É um jogador que todos já conhecemos, é um jogador criativo que faz todos crescerem no jogo. Creio que já pode estar disponível para a reta final."