Homem é detido com veículo furtado em Itaboraí

Na manhã desta terça-feira (11), um homem foi detido com um automóvel furtado na BR-101. A ocorrência foi em Itaboraí, Região Metropolitana do Rio.

Equipe fazia fiscalização na BR-101 quando avistou um automóvel parado no acostamento com o condutor do lado de fora.

Em pesquisas feitas ao condutor e ao veículo, foi contatado que o carro estava com registro de furto de março deste ano no estado do Espírito Santo.

O condutor foi detido por suspeita de receptação.

A ocorrência foi encaminhada para a 71ª DP.