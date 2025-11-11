Homem é detido com veículo furtado em Itaboraí
A ação faz parte da Operação Atena
min de leitura | Escrito por Redação | 11 de novembro de 2025 - 10:39
Na manhã desta terça-feira (11), um homem foi detido com um automóvel furtado na BR-101. A ocorrência foi em Itaboraí, Região Metropolitana do Rio.
Equipe fazia fiscalização na BR-101 quando avistou um automóvel parado no acostamento com o condutor do lado de fora.
Em pesquisas feitas ao condutor e ao veículo, foi contatado que o carro estava com registro de furto de março deste ano no estado do Espírito Santo.
O condutor foi detido por suspeita de receptação.
A ocorrência foi encaminhada para a 71ª DP.