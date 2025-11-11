Instagram Facebook Twitter Whatsapp
PRF apreende motocicleta em Rio Bonito

Veículo foi interceptado durante a Operação Atena; condutor não apresentou comprovante de compra

relogio min de leitura | Escrito por Redação | 11 de novembro de 2025 - 10:26
Durante a abordagem, os agentes constataram irregularidades nas numerações de identificação da motocicleta
Policiais Rodoviários Federais apreenderam, na manhã desta segunda-feira (10), uma motocicleta com indícios de adulteração na BR-101, em Rio Bonito, na Região Metropolitana do Rio. A ação integra a Operação Atena, que tem como objetivo combater crimes relacionados a veículos roubados e clonados.

Durante a abordagem, os agentes constataram irregularidades nas numerações de identificação da motocicleta, o que levantou suspeitas sobre a origem do veículo. O condutor informou aos policiais que havia adquirido a moto no Rio de Janeiro, porém não apresentou nenhum documento que comprovasse a negociação.

O homem foi detido e encaminhado, junto com o veículo, à 119ª Delegacia de Polícia (Rio Bonito), onde o caso será investigado.

