Funcionários e empresários são investigados por furto de medidores de gás industrial

Policiais Civis da Delegacia de Defesa dos Serviços Delegados (DDSD) deflagraram, na manhã desta terça-feira (11/11), uma operação contra funcionários de uma concessionária de fornecimento de gás e empresários do setor de combustíveis envolvidos em furtos de medidores de gás. O objetivo é cumprir mandados de busca e apreensão expedidos pela Justiça a partir de investigação da unidade.

O inquérito apura a subtração de três medidores industriais de grande porte do interior da unidade fabril da concessionária. Imagens do circuito interno de videomonitoramento mostraram que um técnico de empresa terceirizada contratada pela empresa retirou um dos equipamentos de área restrita, utilizando uma porta lateral aberta irregularmente. Posteriormente, verificou-se que o investigado retornou ao local utilizando um veículo de propriedade de um ex-técnico da concessionária, atualmente sócio de empresas do ramo de combustíveis e gás veicular, o que levou à suspeita de formação de uma organização criminosa articulada entre funcionários da concessionária e empresários do setor.

As investigações indicam que os funcionários envolvidos no furto podem integrar um grupo empresarial do segmento de combustíveis, responsável por desenvolver métodos mais sofisticados de adulteração de medidores industriais de gás. O objetivo seria burlar os novos sistemas de segurança implantados pela concessionária e facilitar fraudes em estabelecimentos de grande consumo, especialmente postos de combustíveis.

Dois dos três medidores furtados estavam vinculados a postos sob investigação por manipulação de consumo, o que reforça a hipótese de ocultação de provas e interferência em processos de recuperação de valores devidos à companhia.