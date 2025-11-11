Homem é preso por tráfico na comunidade do Capim Melado, em Niterói

Durante a tentativa de fuga, o acusado teria dispensado uma sacola contendo entorpecentes e dois rádios transmissores - Foto: Divulgação

Durante a tentativa de fuga, o acusado teria dispensado uma sacola contendo entorpecentes e dois rádios transmissores - Foto: Divulgação

Um homem foi preso na noite desta segunda-feira (10) acusado de tráfico de drogas na comunidade do Capim Melado, no bairro Ititioca, em Niterói. A ação foi realizada por equipes do 12º BPM (Niterói).

De acordo com os agentes, durante um patrulhamento preventivo na Rua Bispo Dom João da Mata, os policiais avistaram um homem, de 40 anos, em atitude suspeita. Ao perceber a aproximação das guarnições, o homem tentou fugir, mas foi cercado e detido.

Leia também:

Familiares procuram por homem desaparecido após sair do trabalho em estaleiro de Niterói

Michelle Bolsonaro defende 'submissão saudável' da mulher ao marido em discurso promovido pelo PL Mulher



Durante a tentativa de fuga, o acusado teria dispensado uma sacola contendo entorpecentes e dois rádios transmissores. No total, foram apreendidos 128 sacolés de cocaína, 60 pedras de crack, 59 trouxinhas de maconha, 24 frascos de loló e dois rádios comunicadores.

Ainda segundo a PM, o homem já possuía três anotações criminais anteriores por tráfico de drogas. Após a prião, ele foi encaminhado para a 77ª Delegacia Policial (Icaraí), onde o caso foi registrado. O suspeito foi autuado em flagrante por tráfico ilícito de drogas e permaneceu preso.