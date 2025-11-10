Michelle Bolsonaro defende 'submissão saudável' da mulher ao marido em discurso promovido pelo PL Mulher

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL) afirmou, em um discurso promovido pelo PL Mulher no último sábado (08), em Londrina (PR), que as mulheres devem seguir a "submissão saudável" aos seus maridos, conforme diz a Bíblia. Ela ressaltou ainda que as cristãs devem "atender ao chamado" de serem "auxiliadoras" dos companheiros.

Michelle também pediu para que mais mulheres de direita entrem na política para coibir quem "defende a morte de bebês inocentes no ventre de suas mães" e "fica lado do criminoso e não defende a vítima".

"Uma mulher ajudadora, auxiliadora do seu esposo. Entendo o meu chamado como mulher. Sou preciosa. Sou amada do pai. Sei a minha missão. Entendo o meu propósito na terra. E quando falo sim, eu sou auxiliadora ajudadora. E a Bíblia fala da submissão da esposa ao marido, mas é a submissão saudável", afirmou.

