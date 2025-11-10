Familiares procuram por homem desaparecido após sair do trabalho em estaleiro de Niterói

Sérgio Ricardo da Silva Pinto, desapareceu na manhã do último sábado (8), ao sair do Estaleiro Camorim - Foto: Reprodução - Arquivo Pessoal

Sérgio Ricardo da Silva Pinto, desapareceu na manhã do último sábado (8), ao sair do Estaleiro Camorim - Foto: Reprodução - Arquivo Pessoal

Sem notícias há quase três dias, familiares procuram Sérgio Ricardo da Silva Pinto, de 52 anos, que está desaparecido desde que deixou o trabalho no estaleiro Camorim, na Rua Mário Trilhana, Ilha da Conceição, em Niterói.

De acordo com a esposa de Sérgio, Adriana Viana Chaves da Silva, de 56 anos, ele saiu do estaleiro no sábado (8), às 11 horas, pouco antes do seu horário normal, sem dizer para onde iria e não retornou ao trabalho nem para casa.

“Não sabemos onde ele se encontra ou o que pode ter acontecido. Eu estive no trabalho dele no domingo e me informaram que ele havia saído no sábado e não tinha retornado. [...] Ele não falou para onde estava indo! Não é a rotina dele”, disse a esposa, que informou que Sérgio começava a trabalhar às 6h da manhã e saía às 17h.

As mensagens enviadas ao Sérgio foram visualizadas somente um dia após o desaparecimento, por volta das 12h19 deste domingo (9), porém, depois disso, continuou desligado.

“Estou desesperada e querendo notícias. Estou sem dormir, e ele era a única pessoa com quem podia contar nos últimos 26 anos de casada”, disse Adriana aflita em busca do marido.

Sem notícias, Adriana registrou o desaparecimento de Sérgio no setor de Descobertas de Paradeiros da Delegacia de Homicídios de Niterói.

Para ajudar com informações sobre o paradeiro de Sérgio Ricardo da Silva Pinto, entre em contato com a esposa do desaparecido, pelo telefone (21) 97511-1644.

