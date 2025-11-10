Três cães foram baleados neste fim de semana no Rio

Unidades de saúde veterinárias públicas do Rio de Janeiro registraram, neste fim de semana, três cães baleados que precisaram de atendimento. Um deles morreu, outro segue internado e o terceiro já recebeu alta. Um quarto animal, também atingido por disparos, foi encontrado sem vida antes de ser socorrido.

Um pitbull foi atingido por um projétil na pata direita na manhã deste domingo (9). Ele precisou ser socorrido por moradores da Rua do Senado, no Centro, e encaminhado ao Hospital Veterinário Jorge Vaitsman, situado na Mangueira, Zona Norte. No local, o cachorro recebeu os primeiros cuidados, foi sedado e será submetido a uma cirurgia nesta segunda-feira (10) para a remoção da bala. Depois que o animal se recuperar, ele será encaminhado para adoção.

Um dia antes desse episódio, no sábado (8), uma cadela chamada Aurora, também foi vítima de bala perdida. O animal estava no quintal de casa, em Irajá, na Zona Norte, quando foi baleado na pata traseira direita.

A cadela foi socorrida no Hospital Municipal São Francisco de Assis. Depois de receber atendimento, teve alta no mesmo dia.

Morte violenta de cães

A Secretaria Municipal de Proteção e Defesa dos Animais, realizou o socorro de um cachorro da raça pitbull, chamado Bob, também no sábado. O animal foi atingido por tiros e facadas depois de fugir da residência onde vivia no Complexo do Alemão, na Zona Norte. A pasta informou que os moradores da localidade tentaram separar uma briga entre Bob e um cachorro vizinho e durante a confusão, dispararam e feriram o animal com golpes de faca.

Bob foi encontrado em um valão junto com um facão cravado nas costas. O animal não resistiu aos ferimentos e faleceu na tarde de domingo (9). O cachorro que estava envolvido na briga, também foi vítima dos disparos e morreu ainda no local.