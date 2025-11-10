Motorista é flagrado trafegando pelo calçadão da Praia de Icaraí; Vídeo

De acordo com a Prefeitura de Niterói, o condutor foi identificado e autuado por uma infração gravíssima - Foto: Divulgação

Um motorista foi flagrado trafegando pelo calçadão da Praia de Icaraí, em Niterói, neste sábado (8). As imagens foram registradas pelas câmeras do Centro de Controle de Operações da NitTrans, em trabalho conjunto com a equipe do Centro Integrado de Segurança Pública (Cisp), que monitorou todo o trajeto do veículo até sua saída da cidade.

De acordo com a Prefeitura de Niterói, o condutor foi identificado e autuado por uma infração gravíssima, prevista no artigo 193 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), que proíbe a circulação de veículos sobre calçadas e passeios.





A penalidade é multiplicada por três, o que resulta em multa de R$ 2.641,23 e sete pontos na carteira de habilitação.

Nesta segunda-feira (10), a Seop vai enviar um relatório para a 77ª Delegacia de Polícia Civil (Icaraí) para que o motorista possa também ser avaliado em relação à ocorrência de crime de expor terceiros por condução perigosa. Neste caso, o condutor pode ainda responder criminalmente.

Monitoramento

Cercamento Eletrônico da Prefeitura de Niterói é um dos mais avançados do país. O sistema opera com mais de 600 câmeras que monitoram diversos pontos da cidade.

O modelo de segurança adotado por Niterói é pioneiro e alia tecnologia de ponta e uma equipe de inteligência 24 horas, garantindo monitoramento constante e suporte imediato às forças policiais. Desde a implementação em 2015, o sistema já auxiliou na recuperação de mais de 650 veículos e contribuiu diretamente para a elucidação de diversos crimes.