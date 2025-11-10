Corpo de homem é encontrado pela própria esposa no Morro do Palácio, em Niterói

Na manhã desta segunda-feira (10), um homem identificado como Jackson Daniel da Costa, de 36 anos, foi encontrado morto no Morro do Palácio, no bairro do Ingá, em Niterói.

Segundo relatos de familiares, o corpo do homem foi encontrado pela própria esposa, que se preparava para sair para trabalhar.

Policiais militares do 12º BPM de Niterói foram acionados e isolaram a área até a chegada da perícia.

O corpo será encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) de Tribobó, em São Gonçalo. Ainda não há informações sobre a causa da morte.