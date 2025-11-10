Motorista de ônibus é agredido no Terminal Gentileza; Passageiro foi preso

Um motorista de 66 anos da linha 301 (Terminal Alvorada x Terminal Gentileza), foi agredido com socos, tapas e pontapés no Terminal Intermodal Gentileza, na Zona Portuária do Rio, neste domingo (09).

Segundo a Prefeitura do Rio, guardas municipais encaminharam o agressor de 33 anos, que era passageiro do veículo para à 17ª DP (São Cristóvão), onde o caso foi registrado como lesão corporal e desobediência.

Equipes da 8ª Inspetoria e da supervisão da Subdiretoria de Ordenamento da Cidade também participaram da ação.