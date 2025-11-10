Adolescente é apreendido em Niterói por cometer ato obsceno durante Enem
Agentes do 12º BPM foram os responsáveis pela apreensão
Um adolescente foi apreendido depois de ser flagrado cometendo ato obsceno no interior de uma escola onde estava sendo aplicado o Exame Nacional do Ensino Médico (Enem), localizado no bairro Engenhoca, Niterói, neste domingo (9).
A Polícia Militar informou que, agentes do 12º BPM (Niterói) foram chamados por pessoas que estavam na escola e notaram as atitudes do menor. Relatos apontam que ele se masturbava dentro da sala durante a prova.
Quando os militares chegaram à unidade de ensino, foram informados do ocorrido e encontraram o jovem. O adolescente foi encaminhado à 78ª DP (Fonseca), onde o caso foi registrado. Ele permanece apreendido.