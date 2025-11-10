Preso líder de quadrilha que comandava roubos de carga na Baixada Fluminense

O principal articulador de uma quadrilha especializada em roubos de carga de alto valor na Baixada Fluminense foi preso neste domingo (9) durante a Operação Torniquete, conduzida pela Delegacia de Roubos e Furtos de Cargas da Capital (DRFC-CAP).

O suspeito foi capturado em Vila Inhomirim, no município de Magé, onde agentes cumpriram dois mandados de prisão pelos crimes de roubo de carga majorado e associação criminosa.

De acordo com as investigações, o homem era o líder e coordenador logístico de uma das principais organizações criminosas da região. Ele definia quais cargas seriam alvos dos ataques, o destino dos produtos roubados e a forma de distribuição dos lucros entre os comparsas.

O investigado já responde por 19 ocorrências de roubo de carga e possui 14 anotações criminais, além de ser alvo de apurações em outras cinco delegacias.