Niterói registra redução de 88% nos roubos de veículos em outubro deste ano

Niterói registrou o melhor resultado da sua história na redução dos roubos de rua para um mês de outubro, segundo análise do Observatório de Segurança de Niterói (OspNit) da prévia do Instituto Estadual de Segurança Pública (ISP). A cidade teve uma queda de 41% na comparação de outubro de 2025 com outubro de 2024. Também foi registrada a menor quantidade de roubos de veículos no mês: apenas sete casos em outubro deste ano contra 58 no mesmo mês de 2024. Uma redução de quase 88%. Os dados ainda revelam ainda que, em 2025, Niterói registra a menor taxa de letalidade violenta da história.

"Os números mostram que foi o melhor resultado de redução de roubo de rua na história para um mês de outubro. Uma queda de 41% em relação a 2024. Também tivemos o menor número de roubos de veículos. Caiu de 58 em 2024 para apenas 7 este ano. Uma redução de 88%. Sobre a letalidade violenta, seja homicídios ou mortes por ação da força policial, é a menor taxa da história de Niterói. De janeiro a outubro, foram 45 ocorrências. Vamos seguir melhorando, realizando o maior investimento de uma cidade em segurança pública no país. Parabéns aos coordenadores do Pacto Niterói contra a Violência e, especialmente, aos agentes da Guarda Municipal, Polícia Militar, Polícia Civil e forças federais em Niterói", afirmou o prefeito Rodrigo Neves.

Os dados foram analisados pelo Observatório de Segurança de Niterói, coordenado pelo Gabinete de Gestão Integrada de Segurança (GGIM). O secretário Felipe Ordacgy destacou que o resultado é fruto de uma política de segurança municipal ativa e integrada, em parceria com as forças estaduais e federais.

Segundo Ordacgy, a cidade colhe frutos de um planejamento contínuo, com base em dados e ações conjuntas.

“Temos uma rede de videomonitoramento eficiente, investimentos em iluminação pública, atuação social nos territórios mais vulneráveis e apoio direto à Polícia Militar, à Polícia Civil, ao Corpo de Bombeiros e à Polícia Rodoviária Federal”, disse o secretário.

Gilson Chagas, secretário de Ordem Pública, também reforçou que a atuação da Guarda Municipal tem sido estratégica para organizar o espaço urbano e inibir práticas ilícitas e pequenos delitos em apoio à Polícia Militar.

“A integração é o que garante resultados como esses. A população sente mais segurança nas ruas porque o trabalho é visível e efetivo. Estamos cada vez apertando mais o cerco”, pontuou Gilson Chagas.

Investimentos da Prefeitura de Niterói ajudam a reduzir indicadores de violência - Os indicadores de violência em Niterói vêm registrando queda significativa, resultado direto das diversas ações da Prefeitura na área da segurança pública. A integração entre as forças de segurança e o município tem sido determinante para os bons resultados.

O Centro Integrado de Segurança Pública (Cisp) tem sido um elo entre as forças de segurança para resoluções rápidas em tempo real e investigações operando mais de 600 câmeras e portais de monitoramento 24 horas: um apoio direto às investigações e operações de campo. Graças ao Cercamento Eletrônico, mais de 650 veículos envolvidos em delitos ou investigados foram recuperados.

Entre as principais medidas da Prefeitura, está o convênio com a Polícia Civil, que amplia de 300 para 800 as vagas no Regime Adicional de Serviço (RAS), com investimento de R$ 6 milhões para reforçar as delegacias com mais policiais civis.

A Prefeitura também está estruturando um complexo de delegacias especializadas no Centro e já investiu mais de R$ 1 milhão este ano para aumentar o efetivo das polícias Civil e Militar, além de entregar novas viaturas e motocicletas à PM.