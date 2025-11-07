Foragido condenado por tráfico é capturado em Alcântara

Um homem condenado a 10 anos de prisão por tráfico de drogas foi capturado nesta quinta-feira (7) no bairro de Alcântara, em São Gonçalo, Região Metropolitana do Rio de Janeiro. O suspeito estava foragido da Justiça e era investigado por diversos outros crimes.

De acordo com informações da Polícia Civil, o preso possuía antecedentes por roubo, tráfico de entorpecentes e violência doméstica, com registros em Niterói, São Gonçalo e Itaboraí. Após escapar da Justiça, ele teria se refugiado em Barra Mansa, no Sul Fluminense.

Agentes da Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSG) conseguiram localizá-lo após um trabalho de inteligência e monitoramento.