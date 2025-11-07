Criminoso envolvido em homicídio e com extensa ficha criminal é preso em Maricá
Ele foi localizado no bairro de São José do Imbassaí, em Maricá
Policiais civis da Delegacia de Roubos e Furtos de Cargas da Capital (DRFC-CAP) prenderam um criminoso envolvido em um homicídio, com extensa ficha criminal. Ele foi capturado, nesta quinta-feira (06/11), em Maricá, na Região Metropolitana.
Segundo os agentes, após intenso trabalho de inteligência e monitoramento, foi cumprido contra ele um mandado de prisão preventiva pelo crime de homicídio. Ele foi localizado no bairro de São José do Imbassaí, em Maricá.
O criminoso possui ainda diversas anotações criminais e responde por estupro de vulnerável, estupro, coação no curso do processo e divulgação de cena de estupro ou de pornografia.