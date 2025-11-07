Criminoso tenta assaltar motorista no Rio e é baleado por motociclista que passava pelo local

Na noite desta quinta-feira (07), uma tentativa de assalto terminou com um criminoso baleado em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Toda a ação foi registrada por uma câmera de segurança.

Nas imagens é possível ver dois homens em uma moto tentando render o motorista de um carro. No momento da abordagem, porém, um motociclista que passava pelo local reagiu e atirou contra os criminosos. Durante a ação, um dos suspeitos foi atingido e caiu no chão, enquanto o comparsa fugiu.

A Polícia Militar foi acionada e fez buscas na região pelo criminoso que fugiu do local. O baleado foi levado para o Hospital Adão Pereira Nunes e ainda não há informações sobre o estado de saúde dele, nem a identidade do motociclista que reagiu.

Moradores da região dizem que foram muitos tiros. O carro de uma moradora que estava estacionado na rua foi atingido por diversos disparos.