Ação contra criminosos de facção do Rio termina com cinco mortos na Bahia

Roupas de camuflagem e granada estão entre os itens apreendidos em Caraíva - Foto: Marcelo Jaguarível/ TV Santa Cruz

Uma ação realizada pelas polícias Federal, Civil e Militar acabou com cinco pessoas suspeitas de envolvimento com o tráfico de drogas, mortas durante uma troca de tiros, nesta quinta-feira (6), em Caraíva, destino turístico de Porto Seguro, no extremo sul da Bahia. O confronto aconteceu durante a realização da "Operação Vértice I".

A ação tinha como objetivo cumprir mandados judiciais contra os suspeitos que foram apontados como integrantes de uma facção criminosa associada ao Rio de Janeiro. Diversos armamentos foram apreendidos, mas o número de mandados não foi especificado.

Inicialmente, a Polícia Federal informou que cinco suspeitos foram baleados após reagirem as abordagens policiais. Eles foram socorridos mas nenhum deles resistiu aos ferimentos.

A PF informou que as pessoas investigadas na operação são suspeitas de homicídios, tráfico de drogas, lavagem de dinheiro, tráfico de armas e corrupção de menores. Além disso, a facção tem disseminado terror entre moradores e turistas da região, com vídeos nas redes sociais exibindo armas de fogo e mandando mensagens intimidadoras a comerciantes locais.

De acordo com o delegado da Polícia Federal em Porto Seguro, Diego Gordilho, os materiais apreendidos chamaram a atenção dos policiais por se tratarem de "armamentos de guerra". "Chamou atenção das equipes que esses indivíduos possuíam artefatos de guerra, como granadas, camuflagem. São táticas que muito se assemelham a táticas de organizações criminosas de outros estados", explicou.

Na ação foi apreendido pela polícia uma granada, dois fuzis, uma submetralhadora, duas pistolas, drogas, munições, rádios comunicadores, cadernos com anotações referentes ao comércio ilícito de drogas, balança de precisão e roupas camufladas.