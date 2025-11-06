Polícia desmonta esquema de desmanche de veículos no Jardim Catarina, em São Gonçalo

Policiais civis da Delegacia de Roubos e Furtos de Automóveis da Capital (DRFA-CAP) deflagraram uma operação, nesta quarta-feira (05/11), e estouraram uma oficina mecânica utilizada como ponto de recepção e de adulteração de veículos roubados, no Jardim Catarina, em São Gonçalo. No local, dois criminosos foram presos e diversas peças de veículos roubados foram apreendidas.

Após trabalhos de inteligência e monitoramento da unidade, agentes identificaram que uma oficina mecânica da região estaria sendo usada por integrantes da facção criminosa Comando Vermelho. Segundo as investigações, o estabelecimento de fachada era utilizado como ponto de desmanche de veículos roubado e furtados. No local, as peças eram desmontadas e revendidas no próprio endereço e em outras lojas similares.

Em mais uma ação da “Operação Torniquete”, equipes deflagraram uma operação no local e prenderam dois criminosos, responsáveis pelo desmonte e a revenda das peças. Eles estavam desmanchando um veículo roubado e foram autuado em flagrante por receptação. O material produto de crime foi apreendido e passará por perícia.

A “Operação Torniquete” tem como objetivo reprimir roubo, furto e receptação de cargas e de veículos, delitos que financiam as atividades das facções criminosas, suas disputas territoriais e ainda garantem pagamentos a familiares de faccionados, estejam eles detidos ou em liberdade. Desde setembro de 2024, já são mais de 670 presos, além de cargas e veículos recuperados, avaliados em mais de R$ 42 milhões. As ações são contínuas e já ultrapassam R$ 70 milhões em bloqueio de bens e valores.