Obras do MUVI em Santa Luzia seguem em andamento

As obras do trecho 6 do projeto Mobilidade Urbana Verde e Integrada (MUVI) estão avançando, com frentes de trabalho em vários pontos. Em Santa Luzia, uma equipe atua na confecção de meio-fio, calçada e ciclovia nas ruas Natalino Batista e José Rosendo de Souza. O projeto do MUVI está sendo executado através de uma parceria entre o Governo do Estado do Rio de Janeiro, através da Secretaria das Cidades, e a Prefeitura de São Gonçalo.

Trata-se do maior projeto de mobilidade urbana já realizado na cidade de São Gonçalo. O corredor viário vai ligar Neves a Guaxindiba, passando por vários bairros. Serão 18 quilômetros de extensão.

Ao todo, o investimento é de R$ 287 milhões. O projeto do MUVI foi elaborado pela Secretaria Municipal de Gestão Integrada e Projetos Especiais (Semgipe). Todo o percurso está sendo beneficiado com redes de drenagem, além da construção de calçadas, ciclovias, meios-fios, pavimentação, paisagismo e pistas preferenciais para ônibus.

“O MUVI já é uma realidade. Nos bairros em que as obras foram concluídas, os gonçalenses já conseguem ver que o transporte público circula de forma rápida. Além disso, a ciclovia tem sido motivo de elogio por parte da população, que agora tem um novo meio de transporte alternativo, além das intervenções artísticas. Agradeço ao governador Cláudio Castro, ao secretário de Estado das Cidades, Douglas Ruas, e ao deputado federal Altineu Cortês pelo apoio nessa transformação”, disse o prefeito Capitão Nelson.

“As obras do MUVI seguem avançando e os trechos entregues já fazem a diferença na dinâmica urbana da cidade, influenciando positivamente o ir e vir dos moradores de São Gonçalo. As obras do trecho 6, que liga Jardim Catarina à Guaxindiba, seguem avançando, e em breve, a população destes bairros terão mais mobilidade e conforto para chegar em casa”, destacou o secretário de Estado das Cidades, Douglas Ruas.

Obras do MUVI estão em execução também no trecho 5, no Alcântara e no Jardim Catarina.