Ex-deputado e um dos fundadores do PT, Paulo Frateschi é morto a facadas pelo filho em São Paulo

Paulo Frateschi teve trajetória marcada pela militância política e pela defesa da democracia - Foto: Reprodução/Redes Sociais

Ex-deputado estadual e ex-presidente estadual do PT, Paulo Frateschi foi morto a facadas pelo próprio filho, Francisco Frateschi, durante uma briga familiar ocorrida nesta quinta-feira (06), em São Paulo.

Ele foi atingido por duas facadas, uma no abdômen e uma em um dos braços, sendo, posteriormente, socorrido e levado ao Hospital. Sua esposa, Yolanda Maux Viana, também ficou ferida ao tentar intervir na briga. Ela sofreu uma fratura no braço e foi atendida na UPA da Lapa.

Testemunhas relataram que o conflito ocorreu dentro da residência da família, localizada na Zona Oeste de São Paulo. Ainda não há detalhes sobre o que teria motivado o desentendimento. O filho foi preso.

Amigo pessoal de Luiz Inácio Lula da Silva, Paulo Frateschi já havia enfrentado duas tragédias familiares. Em 2002, perdeu o filho Pedro, de 7 anos, em um acidente na rodovia Carvalho Pinto, em Guararema (SP).

Um ano depois, em 2003, o filho Júlio, de 16 anos, também morreu em um acidente de carro na rodovia Rio-Santos, entre Paraty e Angra dos Reis.

Trajetória de Paulo Frateschi

Paulo Frateschi foi ex-deputado estadual e um dos fundadores do Partido dos Trabalhadores (PT). Preso e torturado durante a ditadura militar, sua trajetória é marcada pela militância política e pela defesa da democracia.

Frateschi foi secretário de Relações Governamentais na gestão da então prefeita Marta Suplicy (2001–2004) e ocupou cargos de direção no PT em diferentes períodos.