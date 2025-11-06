PM prende suspeito e apreende fuzil em Neves, São Gonçalo; Vídeo

Durante um patrulhamento pela Comunidade do Martins, em Neves, São Gonçalo, na manhã desta quinta-feira (06), agentes do 7º BPM tiveram sua atenção voltada para um grupo de suspeitos. Em meio a tentativa de abordagem, os indivíduos fugiram do local.

Após cerco, os agentes conseguiram capturar um dos suspeitos, que estava em posse de um fuzil, material entorpecente e um rádio transmissor. Foram efetuadas novas buscas no local, porém nada mais foi encontrado.

O criminoso e todo material apreendido foram encaminhados à 73ª DP (Neves).